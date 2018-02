Ο Ντάνι Άλβες αναγκάστηκε να φορέσει τα γάντια του τερματοφύλακα και να καθίσει κάτω από τα γκολπόστ της Παρί Σεν Ζερμέν στον αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο τη Σοσό, τον οποίο οι πρωτευουσιάνοι “πήραν” με 4-1.

Ο Κέβιν Τραπ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 90′ της εκτός έδρας αναμέτρησης της Παρί με την Σοσό για το Κύπελλο Γαλλίας, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη συμπληρώσει τις αλλαγές τους.

Dani Alves was PSG's goalkeeper for the last minute of the game after Kevin Trapp got a red card.😂 pic.twitter.com/YGc0lRENsS

— Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition2) February 6, 2018