Ο Βαλβέρδε σήκωσε πριν λίγες ημέρες το Copa Del Rey με την Μπαρτσελόνα και το βράδυ της Κυριακής (29/04) ήρθε και η μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το “διπλό” στο “Ριαθόρ”.

🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!

It's not just this season's title.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) April 29, 2018