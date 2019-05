Τελικός Champions League: Το πούλμαν της Λίβερπουλ «φράκαρε» στη Μαδρίτη!

Τότεναμ και Λίβερπουλ θα τεθούν αντιμέτωπες το προσεχές Σάββατο (01.06.2019) στο”«Γουάντα Μετροπολιτάνο”, με… φόντο την κούπα του Champions League.

Η Λίβερπουλ όμως είχε ένα απρόοπτο στη Μαδρίτη και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το πούλμαν της ομάδας, που βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη. Πιο συγκεκριμένα, βίντεο του δημοσιογράφου του “Capital Liverpool News”, Κρις Τσέιμπερς, δείχνει το κόκκινο λεωφορείο να έχει κολλήσει στο τούνελ που βρίσκεται κάτω από το “Γουάντα Μετροπολιτάνο”.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Άγγλος δημοσιογράφος, το πούλμαν κόλλησε σε μια ράμπα του γηπέδου. Μετά από μια ώρα… προσπάθειας των ανθρώπων του σταδίου, το όχημα της Λίβερπουλ κατάφερε να ελευθερωθεί και να συνεχίσει την πορεία του.

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano 🧐 #LFC #Madrid #UCLFinal pic.twitter.com/uFDFyquWXd

The Liverpool team bus finally driving away from the Wanda Metropolitano after being stuck on the ramp for almost an hour #LFC #Liverpool #UCLFinal #Madrid pic.twitter.com/DYnUdsHqgW

— Chris Chambers (@CapitalChambo) May 29, 2019