Τελικός Europa League: Αζέροι αστυνομικοί σταμάτησαν οπαδό της Άρσεναλ με φανέλα του Μχιταριάν – video

Ο Χένρικ Μχιταριάν θα χάσει τον αποψινό (22:00) τελικό του Europa League, καθώς δεν ακολούθησε την αποστολή της Άρσεναλ στο Μπακού.

Ο Αρμένιος άσος των «κανονιέρηδων» δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο λόγος της απουσίας του από το παιχνίδι με την Τσέλσι είναι η καταγωγή του! Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και για λόγους ασφαλείας ο ποδοσφαιριστής έμεινε στο Λονδίνο.

Ωστόσο, ένας φίλος της Άρσεναλ βρήκε… τον μπελά του, επειδή φορούσε φανέλα του Μχιταριάν. Δυο Αζέροι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για… έλεγχο, μόνο και μόνο επειδή η φανέλα του είχε το όνομα του Αρμένιου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L

— sntv (@sntvstory) May 28, 2019