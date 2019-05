Τελικός Europa League: Καυγάς Ιγκουαΐν – Λουίζ! Έφυγε έξαλλος ο Σάρι – videos

Βαρύ είναι το «κλίμα» στην Τσέλσι λίγες μόνο ώρες πριν τον τελικό του Europa League, καθώς υπήρξε επεισόδιο μεταξύ των παικτών της στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Γκολνσάλο Ιγκουαΐν και Νταβίντ Λουίζ φέρονται να αντάλλαξαν… γαλλικά μετά από ένα σκληρό φάουλ του δεύτερου στον πρώτο, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν φανερά εκνευρισμένος στην προπόνηση και μάλιστα έφυγε από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί αυτή, με την κάμερα να τον «πιάνει» έξαλλο να πετάει το καπέλο του στο χορτάρι.

Η αντίδραση του έξαλλου Σάρι

Maurizio Sarri stormed off the pitch during training on the eve of the Europa League final and had no love for his hat 🤬 pic.twitter.com/OtQ6urzFLJ — B/R Football (@brfootball) May 28, 2019

Higuain and Luiz seemed to clash in training then Sarri stormed down the tunnel throwing his hat to the floor. On the eve of a European final. Never a boring moment at Chelsea Football Club. Sarri’s reaction 👇 pic.twitter.com/Y5nuhOyjjH — 🇧🇪 (@FlicksLikeEden) May 28, 2019