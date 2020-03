Ο πρόωρος τερματισμό της συνεργασίας του Ντάνιελ Στάριτζ με την Τραμπζονσπορ, συνδυάστηκε με την παραδειγματική του τιμωρία από την FA.

Ποινή αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο μέχρι τις 17 Ιουνίου δέχθηκε ο παλιός επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντάνιελ Στάριτζ, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο παίκτης παραβίασε τους κανονισμούς περί στοιχηματισμού.

Ο 30χρονος Άγγλος επιθετικός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δυο εβδομάδων και πρόστιμο 75.000 λιρών, αφού είχε αποδειχθεί ότι είχε δώσει πληροφορίες στον αδερφό του σχετικά με την ενδεχόμενη μετεγγραφή του στην Σεβίλλη.

Η ομοσπονδία έκρινε ότι η τιμωρία που είχε επιβάλει ήταν αρκετά επιεικής κι έτσι του επέβαλε αυτή την τιμωρία. Ο Στάριτζ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σε κάποια ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ είδε το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί να διπλασιάζεται. Μετά από αυτήν την τιμωρία, η Τραμζονσπόρ έλυσε την συνεργασία της με τον 30χρονο επιθετικό.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j