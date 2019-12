Ο Μάρκο Σίλβα δεν θα κάθεται πλέον στον πάγκο της Έβερτον όπως ανακοίνωσε επίσημα η αγγλική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης (5/12). Η ήττα με 5-2 από τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ ήταν “η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι” με τον Πορτογάλο να απομακρύνεται από την τεχνική ηγεσία των “ζαχαρωτών” που μετά από 15 αγωνιστικές βρίσκονται στην 18η θέση της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος με μόλις 14 βαθμούς.

Ο Μάρκο Σίλβα συναντήθηκε με τη διοίκηση το βράδυ της Πέμπτης και αμέσως μετά ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με την Έβερτον. Ο Σίλβα ανέβαλε την Έβερτον τον Μάιο του 2018, ενώ τη σεζόν 2015/2016 ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό. Στην Premier League είχε καθίσει επίσης στους πάγκους των Χαλ και Γουότφορντ. Όσο για τα “ζαχαρωτά” ο Νταβίντ Μόγιες θεωρείται πλέον το μεγάλο φαβορί για να γίνει ο νέος προπονητής τους.

Η ανακοίνωση της Έβερτον για τη λύση της συνεργασίας με τον Μάρκο Σϊλβα

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2

— Everton (@Everton) December 5, 2019