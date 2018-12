Τέλος ο Μουρίνιο! Απέλυσε τον Πορτογάλο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μετά και τη νέα απώλεια στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τελικά την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος και αποχωρεί ως αποτυχημένος από το Όλντ Τράφορντ.

Κι αυτό γιατί μετά από δύομισι χρόνια στον πάγκο των “κόκκινων διαβόλων” δεν κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην Πρέμιερ Λιγκ. Κατέκτησε πάντως το Europa League του 2017, το Λιγκ Καπ της ίδιας χρονιάς, αλλά και ένα Community Shileds στην Αγγλία.

Το γεγονός όμως ότι η ομάδα του βρίσκεται στο -18 από τη Λίβερπουλ και την κορυφή του πρωταθλήματος, αποδείχθηκε τελικά καταδικαστικό για την παρουσία του στο Μάντσεστερ. Ακόμη πάντως δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το θέμα της αποζημίωσής του, η οποία και αποτελούσε το “αγκάθι” για την απόλυσή του, εδώ και καιρό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε το γεγονός και με επίσημη δήλωσή της, ενώ στο twitter έγραψε: “Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο έφυγε από την ομάδα. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του στο διάστημα που βρέθηκε στην ομάδα και του ευχόμαστε επιτυχία στο μέλλον”.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018