Νέα τεράστια διάκριση για τον Κώστα Μανωλά, ο οποίος έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πλέον βρίσκεται και στη λίστα της UEFA, με τους κορυφαίους 50 ποδοσφαιριστές του 2018.

Ο Έλληνας αμυντικός είναι έτσι υποψήφιος για την ενδεκάδα της χρονιάς που θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και συγκαταλέγεται σε μία απίθανη ελίτ, με παίκτες όπως οι Μέσι, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Σαλάχ, Ντε Μπρόινε, Μόντριτς, Πικέ, Μαρσέλο και Φαν Ντάικ.

Τερματοφύλακες: Άλισον, Γιορίς, Νάβας, Όμπλακ, Τερ Στέγκεν

Αμυντικοί: Ζόρντι Άλμπα, Κιελίνι, Χιμένες, Γοδίν, Ερνάντεζ, Κίμιχ, Κουλιμπαλί, Μανωλάς, Μαρσέλο, Πικέ, Ράμος, Στόουνς, Ουμτιτί, Φαν Ντάικ, Βαράν

Μέσοι: Κασεμίρο, Ντε Μπρόινε, Αζάρ, Ισκο, Καντέ, Κρόος, Μίλνερ, Μόντριτς, Σαούλ, Παγέ, Πιάνιτς, Πογκμπά, Ράκιτιτς, Νταβίδ Σίλβα, Τοβέν

Επιθετικοί: Μπέιλ, Καβάνι, Ντιμπάλα, Τζέκο, Φιρμίνο, Γκριεζμάν, Κέιν, Λεβαντόφσκι, Μανέ, Μπαπέ, Μέσι, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Σαλάχ, Σουάρες

UEFA name the 50 nominees for their 2018 #TeamOfTheYear 💫 pic.twitter.com/u6EGXedGjc

— B/R Football (@brfootball) December 10, 2018