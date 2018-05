Μετά το πρωτάθλημα, ήταν η σειρά του Κυπέλλου για τη Γιουβέντους, η οποία αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε τελικά να μετατρέψει σε θρίαμβο τον τελικό, επικρατώντας με 4-0 της Μίλαν.

Οι Μιλανέζοι εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί για 56 λεπτά, αλλά σε εκείνο το σημείο δέχτηκαν το γκολ από τον Μπενάτια και… κατέρρευσαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε οχτώ λεπτά και το 64′ του αγώνα, το σκορ είχε γίνει ήδη 3-0, χάρη σε γκολ του Ντάγκλας Κόστα και το δεύτερο του Μπενάτια.

Η Γιουβέντους ολοκλήρωσε μάλιστα το θρίαμβό της προς το νταμπλ, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 4-0, χάρη σε ένα αυτογκόλ του Κάλινιτς στο 76ο λεπτό του αγώνα. Η «γηραιά κυρία» ολοκλήρωσε έτσι μία ακόμη χρονιά απόλυτης παντοδυναμίας στην Ιταλία και μένει μόνο η «πικρία» από τον αποκλεισμό στο Champions League, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο «Μπερναμπέου».

Today is the day Benatia took over Milan…from the Chinese… #JuveMilan #Timcup pic.twitter.com/wfk65zOmzQ

A Milan player finally scores a goal! Had to put the ball into their own net but a goals a goal 😂 #JuveMilan pic.twitter.com/d1tqoYth98

— Graeme Scott (@G_Juve87) May 9, 2018