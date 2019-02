Θα ζήλευε κι ο Μέσι! Το πεντάχρονο κορίτσι που «ξαπλώνει» τα αγόρια με τις ντρίμπλες του – video

Ποιος είπε ότι τα μικρά κορίτσια δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο; Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε…

Σ’ αυτό βλέπουμε ένα πεντάχρονο κορίτσι, τις ντρίμπλες του οποίου θα ζήλευε… κι ο Λιονέλ Μέσι. Η μπάλα «κολλάει» στα πόδια της και με τρομερές προσποιήσεις «ξαπλώνει» τα μικρά αγόρια. Οι αντίπαλοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα για να την κόψουν, ωστόσο μάταια προσπαθούν, καθώς με συνεχόμενους ελιγμούς εκθέτει όποιο αγόρι βρεθεί μπροστά της.

Το βίντεο, όπως είναι φυσικό, το οποίο είναι τραβηγμένο σε ένα μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας άφωνους τους λάτρεις της ασπρόμαυρης στρογγυλής Θέας.

This five-year old girl is better at football than you. pic.twitter.com/6O1zyyIgy6

