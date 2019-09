The Best: Μέσι… ο κορυφαίος! Αυτοί πήραν τα βραβεία της FIFA – video

Μπορεί την περασμένη σεζόν ο Λούκα Μόντριτς να.. έσπασε το «δίπολο» Μέσι – Ρονάλντο, αλλά φέτος ο Φαν Ντάικ δεν κατάφερε να το πετύχει. Το βραβείο «The Best» της FIFA πήγε για πρώτη φορά στα χέρια του Αργεντινού αστέρα της Μπαρτελόνα, κατά την τέταρτη σεζόν που δίνεται!

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε έτσι το βραβείο της FIFA, βγαίνοντας νικητής στην… κόντρα με Κριστιάνο Ρονάλντο (το έχει κατακτήσει το 2016 και το 2017) και Φαν Ντάικ.

ℹ️ Full breakdown of voting results here: https://t.co/k4PksekZaJ #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/cymNNO4lft

«Θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν να πάρω αυτό το βραβείο, είναι πολύ σημαντικό. Είμαι μαζί με την οικογένειά μου, είναι πολύ μεγάλη βραδιά και κάτι μεγάλο που έχω μαζί μου τα παιδιά μου που λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, σαν να είμαι σπίτι μου. Ευχαριστώ για όλα» τόνισε ο Αργεντινός.

Κορυφαίος προπονητής του 2019 αναδείχθηκε από τη FIFA ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League. Οι αντίπαλοι του Γερμανού τεχνικού ήταν οι Μαουρίτσιο Ποκετίν και Πεπ Γκουαρντιόλα.

Την ίδια στιγμή, ο πορτιέρε της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας του 2019.

Όσον αφορά το βραβείο «Fair Play» της FIFA, δόθηκε στον Μαρσέλο Μπιέλσα και την Λιντς, για την κίνηση τους να αφήσουν τ ην Άστον Βίλα να σκοράρει, επειδή η ομάδα τους είχε πετύχει γκολ –σε ματς ανόδου στην Premier League- ενώ ένας παίκτης της Βίλα βρέθηκε τραυματισμένος.

Winner of the FIFA Fair Play Award 2019 🏆 #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aPknLAKLYZ

Το βραβείο Puskas για τη χρονιά που διανύουμε, δόθηκε στον νεαρό Ούγγρο, Ντάνιελ Ζόρι για το υπέροχο «ψαλιδάκι» του. Ο 18χρονος βγήκε… νικητής στη «μάχη» με τους Λιονέλ Μέσι και Χουάν Κιντέρο.

Winner of the FIFA #Puskas Award 2019 💥 #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/sY8XDqgX8Z

Τέλος, η FIFA έκανε γνωστή και την κορυφαία ενδεκάδα για τη χρονιά που διανύουμε. Εκτός από τους συνήθεις… υπόπτους (Μέσι, Ρονάλντο, Ράμος) ξεχωρίζουν οι Ντε Λιχτ, Ντε Γιόνγκ του Άγιαξ, που έκαναν απίστευτη χρονιά με τον Άγιαξ.

Η κορυφαία 11άδα του 2019 σύμφωνα με τη FIFA

Άλισον (Λίβερπουλ), Ντε Λιχτ (Άγιαξ/Γιουβέντους), Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Μαρσέλο (Ρεάλ Μαδρίτης), Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντε Γιονγκ (Άγιαξ/Μπαρτσελόνα), Εμπαπέ (Παρί), Μέσι (Μπαρτσελόνα), Αζάρ (Τσέλσι/Ρεάλ Μαδρίτης), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους)

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019! 🚨

Congratulations to all! Well deserved! 👏🎉🎊

Read more here 👉 https://t.co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/TZ4RDvcBPr

— FIFPRO (@FIFPro) September 23, 2019