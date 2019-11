“Θεούλης” ο Κλοπ! Είδε τον Γκουαρντιόλα και το… έβαλε στα πόδια – video

Δεν “παίζεται” ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται… καβάλα στο άλογο στην Premier League μετά και την πρόσφατη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα και φαίνεται πως δεν χάνει ευκαιρία να “τρολάρει” κόσμο και να περάσει το μήνυμα που θέλει!

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε τη Δευτέρα (12.11.2019) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας με το ετήσιο meeting των κορυφαίων προπονητών, μαζί με τους Αλέγκρι, Αντσελότι (Νάπολι), Έμερι (Άρσεναλ), Φονσέκα (Ρόμα), Ρούντι Γκαρσία (Λυών), Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι), Τεν Χαγκ (Άγιαξ), Μιρτσέα Λουτσέσκου, Μαουρίτσιο Σάρι (Γιουβέντους), Τόμας Τούχελ (Παρί Σεν Ζερμέν) και Ζινεντίν Ζιντάν (Ρεάλ Μαδρίτης).

Ο προπονητής της Λίβερπουλ βρέθηκε στη συνέχεια μπροστά στις κάμερες και στο τέλος των δηλώσεων του κλήθηκε να απαντήσει για το αν μίλησε στον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο δημοσιογράφος όμως που έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Κλοπ δεν είπε σωστά το όνομα του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι (είμε Πέπε αντί για Πεπ) κι έτσι δέχθηκε την χαμογελαστή “παρατήρηση” του τεχνικού της Λίβερπουλ, που αρχικά αναρωτήθηκε “Ποιος είναι ο Πέπε;”

“Φυσικά και μιλήσαμε” τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ, που στη συνέχεια είδε τον Πεπ Γκουαρντιόλα να ξεπροβάλει από το βάθος. Θέλοντας να κάνει την… πλάκα του, έφυγε τρέχοντας από τους δημοσιογράφους, λέγοντας “Έρχεται ο Πεπ”. Με αυτό τον τρόπο, ο Γερμανός τεχνικός προσπάθησε να δείξει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Καταλανό προπονητή, παρά τις φήμες που θέλουν το αντίθετο.

Jurgen Klopp pretending to run away from Pep Guardiola 😂#LFC #MCFC #LIVMCI pic.twitter.com/9CtQkbSY7e

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) November 12, 2019