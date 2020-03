Αυτή τη φορά δεν είναι φήμη. Ο Πάολο Ντιμπάλα της Γιουβέντους ανακοίνωσε πως εξετάστηκε και βγήκε θετικός στον κορονοϊό.

Τρίτος παίκτης της Γιουβέντους που βγήκε θετικός στον κορονοϊό. Όπως έγινε γνωστό, ο Πάουλο Ντιμπάλα έχει προσβληθεί από τον COVID-19.

Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο Ντιμπάλα, με ποστάρισμα στα social media που διατηρεί, τονίζοντας πως θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε και η σύντροφος του, Οριάνα Σαμπατίνι.

Ο Αργεντινός επιθετικός σημειώνει πως οι δυο τους είναι σε πολύ καλή κατάσταση! Αυτό είναι το τρίτο κρούσμα κορονοϊού στη «βέκια σινιόρα» μετά τους Ντανιέλε Ρουγκάνι και Μπλες Ματουϊντί.

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.