Ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Βόρειας Ιρλανδίας Χάρι Γκρέγκ, o οποίος αναφέρθηκε ως ήρωας στην αεροπορική τραγωδία του Μονάχου το 1958, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Γκρεγκ διέσωσε με θάρρος συμπαίκτες και άλλους επιβάτες μετά από το αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι.

Όταν προσχώρησε στην Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 1957 για 23.500 λίρες ήταν ο πιο ακριβός τερματοφύλακας στον κόσμο και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος στο Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο έτος. Έκανε 25 εμφανίσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ 1954 και 1963.

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Harry Gregg του πρώην τερματοφύλακα ανακοίνωσε ότι πέθανε στο νοσοκομείο του Causeway στο Κόλερεϊν:

«Ο Χάρι πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο έχοντας γύρω του την αγαπημένη του οικογένεια. Η οικογένεια του Γκρεγκ θα ήθελε να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό του Causeway Hospital για την υπέροχη αφοσίωσή του στον Χάρι κατά τις τελευταίες εβδομάδες του. Για όλους όσους έχουν επικοινωνήσει, επισκέπτονται ή στέλνουν ευχές θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και το σεβασμό που δείχνεται στο Χάρι και την οικογένεια. Λεπτομέρειες σχετικά με την ταφή του θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες και θα ζητούσαμε την τήρηση της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ποτέ να μην ξεχάσουμε!»

