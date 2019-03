Θρήνος στη Βραζιλία! Πέθανε ο Κουτίνιο

Ένας από τους κορυφαίους Βραζιλιάνους σκόρερ όλων των εποχών, ο αξεπέραστος Κουτίνιο δεν βρίσκεται πια κοντά μας, αφού απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών στη Βραζιλία.

Θρήνος σε ολόκληρη τη χώρα του καφέ, καθώς επρόκειτο για έναν από του πλέον εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της ιστορίας της, όντας παρτενέρ του Πελέ στην επίθεση τόσο της «σελεσάο», όσο και της Σάντος.

Ο θρυλικός Κουτίνιο είχε επιδείξει μια πραγματικά σπουδαία καριέρα με 368 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα «πολυβόλα» όλων των εποχών. Συμμετείχε άλλωστε και στην ομάδα «θαύμα» της Εθνικής Βραζιλίας, η οποία και «σάρωσε» στο Μουντιάλ του 1962, κατακτώντας τον τίτλο του Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Sad news with the passing of Coutinho 🇧🇷 who has died at the age of 75.

A world champion at the 1962 #WorldCup and @Pele's attacking-partner at @SantosFC, the striker scored 368 goals in a brilliant and wonderful career.

Rest in peace pic.twitter.com/apKxE7LnLM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2019