Θρήνος στην Μπαρτσελόνα – Πέθανε ο Τζοσέπ Λουίς Νούνιες

Το θάνατο του μακροβιότερου προέδρου στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, Τζοσέπ Λουίς Νούνιες, θρηνούν οι φίλοι των “μπλαουγκράνα”.

Ο Τζοσέπ Λουίς Νούνιες, ο οποίος παρέμεινε επί 22 χρόνια στον προεδρικό θώκο της ομάδας της Καταλονίας (από το 1978 μέχρι το 2000), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μετά από μακρά μάχη με βαριά ασθένεια.

FC Barcelona are saddened by the death of Josep Lluís Nuñez, club president for 22 years (1978-2000) and a key figure in the club's contemporary history. RIP. pic.twitter.com/P8b13skiG1

Επί των ημερών του, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε μεταξύ άλλων επτά πρωταθλήματα Ισπανίας, 6 Κύπελλα Ισπανίας, 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 2 Σούπερ Καπ UEFA (1992, 1997), 4 Κύπελλα Κυπελλούχων (1979, 1982, 1989, 1997) και το πρώτο της Champions League, το 1992.

Ήταν αυτός που έφερε στους Καταλανούς “τεράστια” ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (Μαραντόνα, Στόιτσκοφ, Ρομάριο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Λάουντρουπ κ.α. ). Επί της προεδρίας του, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε συνολικά 176 τίτλους σε όλα τα επαγγελματικά τμήματα.

Today we have lost Josep Lluís Núñez, a great figure in FC Barcelona history who changed our club. In tribute, we remember moments and emotions from an extraordinary period for FC Barcelona. Rest in peace pic.twitter.com/nc0hhKmm66

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) December 3, 2018