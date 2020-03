Θρήνος στην ομάδα της Τσάρλτον αλλά και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο 38χρονος Σεμπ Λούις «έφυγε» από τη ζωή νικημένος από τον κορονοϊό .

Χαρακτηρίστηκε ως ο… πιο πιστός οπαδός στην Αγγλία. Κατάφερε να παρακολουθήσει 1.076 σερί παιχνίδια της Τσάρλτον από το 1988 μέχρι και τις 7 Μαρτίου του 2020, όταν και η αγαπημένη του ομάδα έδωσε τον τελευταίο της αγώνα στο πρωτάθλημα της Championship, πριν ο κορονοϊός φέρει το «πάγωμα» των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.

Ο Σεμπ Λούις “έφυγε” σε ηλικία 38 ετών, νικημένος από τον κορονοϊό και “βύθισε” στο πένθος το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Τσάρλτον –με τη σειρά της- εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό του Λούις και ζήτησε από τους οπαδούς της ομάδας να παραμείνουν στα σπίτι τους, στη μνήμη του πιο γνωστού φιλάθλου του.

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton’s most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy