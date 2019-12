Το έριξε… έξω ο τερματοφύλακας της Έβερτον! Μπύρα και “αποθέωση” – video

Σίγουρα, ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα χαρεί με αυτή την εικόνα του Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και της εθνικής Αγγλίας πήγε να παρακολουθήσει αγώνα με βελάκια (νταρτς) και… βρέθηκε να αδειάζει με τη μία ένα ποτήρι μπύρας!

Αφού άδειασε το ποτήρι του –και γεμάτος υπερηφάνεια- ανέβηκε στο τραπέζι που είχε μπροστά του και… αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους! Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται πως έγινε μετά τον πρόσφατο αγώνα της Έβερτον με την Άρσεναλ.

"England's number one!"

Delighted fans chant as Everton 'keeper Jordan Pickford downs a beer at the darts following a lacklustre draw with Arsenal pic.twitter.com/DRgGSCGpPV

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 23, 2019