Το “κάρφωσε” ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Η Γιουβέντους κατέκτησε το Super Cup Ιταλίας – video

Την κατάκτηση του 8ου Super Cup της ιστορίας της στην Ιταλία πανηγυρίζει η Γιουβέντους, που νίκησε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας τη Μίλαν με 1-0, στον 31ο τελικό.

Η πολυνίκης του θεσμού (ακολουθεί η Μίλαν με 7 κατακτήσεις) νίκησε τους “ροσονέρι” με το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός… σήκωσε έτσι το πρώτο του τρόπαιο στην Ιταλία! Να αναφέρουμε πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό του Super Cup, με την Γουβέντους να κάνει το 2-1 στις νίκες (οι “μπιανκονέρι” επιβλήθηκαν το 2003 στα πέναλτι και οι “ροσονέρι” πήραν τη ρεβάνς το 2016, και αυτοί στα πέναλτι).

The Old Lady emerges victorious once again ⚪️⚫️

Juventus have won the Supercoppa Italiana for a record 8th time 🏆 pic.twitter.com/vwe2vQhwgQ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 16, 2019