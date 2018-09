Το… πανηγύρισαν Λάμπαρντ και Ντέρμπι Κάουντι στο «Ολντ Τράφορντ»! video

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Ντέρμπι Κάουντι στα πέναλτι -στο “Ολντ Τράφορντ”- στο πλαίσιο του 3ου γύρου στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, ποτίζοντας… φαρμάκι για άλλη μια φορά τους οπαδούς της.

«Σφαλιάρα» στο «Ολντ Τράφορντ» για Γιουνάιτεντ! Ο Λάμπαρντ απέκλεισε τον Μουρίνιο στα πέναλτι

Ο Φραντ Λάμπαρντ “πλήγωσε” τον ποδοσφαιρικό του πατέρα, Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά το επίτευγμα της ομάδας του -που αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ- ήταν μεγάλο και δεν έπρεπε να… περάσει χωρίς πανηγυρισμούς.

Ήταν η στιγμή που το “Όλντ Τράφορντ” άρχισε να αδειάζει. Οι φίλοι της Ντέρμπι όμως παρέμειναν στις θέσεις τους. Τότε, ο Φρανκ Λάμπαρντ κάλεσε τους παίκτες του να τον πλησιάσουν, στράφηκαν προς τη πλευρά των οπαδών των «κριαριών» και άρχισαν να χοροπηδάνε από τη χαρά τους! Οι φίλοι της Ντέρμοπι απλά… τους «ακολούθησαν».

Jose Mourinho actually let Frank Lampard and Championship derby bounce in his theatre of jokes pic.twitter.com/WJt3nmAva8

— ‏ً (@CFCJords) September 25, 2018