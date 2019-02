Το σήκωσε η Σίτι! Απίστευτο σκηνικό με Κέπα – Αρνήθηκε να γίνει αλλαγή

Στον τελικό που έγινε απόψε στο Γουέμπλεϊ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επικράτησε της Τσέλσι με 4-3 στα πέναλτι, αφού ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 0-0, και πρόσθεσε το έκτο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση, όπου υπολείπεται μόνο της πολυνίκη Λίβερπουλ (8 τίτλοι).

Πλέον χαρακτηριστική στιγμή της αναμέτρησης, η άρνηση του Κεπά να βγει αλλαγή στο φινάλε της παράτασης, «ακυρώνοντας» την πρόθεση του Μαουρίτσιο Σάρι να χρησιμοποιήσει κάτω από τα δοκάρια τον πιο έμπειρο Καμπαγέρο για τη διαδικασία των πέναλτι. Ο Ιταλός τεχνικός έγινε έξαλλος με τον τερματοφύλακά του και μάλιστα κινήθηκε για να αποχωρήσει από τον πάγκο!

😳 – Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019