Το «τιτίβισμα» του Πελέ για την τραγωδία της Φλαμένγκο!

Σοκαρισμένη είναι η Βραζιλία από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08.02.2019) στο προπονητικό κέντρο εκπαίδευσης της Φλαμένγκο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στους κοιτώνες που φιλοξενούνται τα παιδιά των ακαδημιών της ομάδας και τέθηκε υπό έλεγχο δύο ώρες αργότερα, αφήνοντας πίσω της το θάνατο!

Φλαμένγκο: Ανείπωτη τραγωδία! Κάηκαν στον ύπνο τους τέσσερα παιδιά, δύο έφηβοι και τέσσερις εργαζόμενοι [pics]

Η κυβέρνηση της πολιτείας κήρυξε τριήμερο πένθος, ενώ -μερταξύ άλλων- αναβλήθηκε και το ντέρμπι ανάμεσα σε Φλαμένγκο και Φλουμινένσε για τα ημιτελικά του Καμπεονάτο Καρίοκα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η “μαύρη” στιγμή σχολιάστηκε από πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού της Βραζιλίας. Μεταξύ αυτών και ο θρυλικός Πελέ.

“Η μέρα μου ξεκίνησε με τις ειδήσεις για τη φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Φλαμένγκο, ένα μέρος όπου οι νέοι ακολουθούν τα όνειρά τους. Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας”

Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do @Flamengo – um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro. https://t.co/yQ3XmyxehS

