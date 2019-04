Το… VAR απέβαλε τον Ρούνεϊ! Η τρίτη κόκκινη στην καριέρα του – video

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έκανε ένα σκληρό τάκλιν σε αντίπαλό του στο 52′ του αγώνα και ο διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Στη συνέχεια όμως, ο ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του Video Assistant Referee πως θα πρέπει να εξετάσει καλύτερα τη φάση και… άλλαξε γνώμη!

Ο διαιτητής πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα και έστειλε τον Ρούνεϊ… νωρίς στα αποδυτήρια. Ο Άγγλος επιθετικός αντίκρισε έτσι την πρώτη του κόκκινη κάρτα στο MLS και τρίτη συνολικά στην καριέρα του.

The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red 🙈 pic.twitter.com/PlHcWQcFqT

#LAFC continued their red-hot start to the MLS season with a 4-0 win in the nation's capital, while Wayne Rooney just saw red.

All the highlights in our 90' in 90" ⬇️ pic.twitter.com/U1J7F5VBzf

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 6, 2019