Τότεναμ: Φιλικό… θρύλων! Standing ovation για Γκασκόιν – «Μάγεψε» ο Βερόν – video

Πραγματικό… παλάτι! Οι φίλοι της Τότεναμ γέμισαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.03.2019) το νέο γήπεδο της ομάδας και είδαν από κοντά τους θρύλους των “σπερς” αλλά και την Ίντερ να δίνουν μια μοναδική παράσταση.

Στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Τότεναμ, το “παρών” έδωσαν παλιοί μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου όπως οι Γκασγκόιν, Κλίνσμαν, Ζανέτι, Κιν, Βερόν, Φαν ντερ Φάαρτ, Μπλαν, Μπερμπάτοφ, αλλά και ο δικός μας, Γιώργος Καρακούνης ( αποχώρησε με επίδεσμο στο κεφάλι).

FULL-TIME: It's all over at #SpursNewStadium. Inter take the win late on, but what an evening at our new home! #SpursNewStadium ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gcHpbh5bC2

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 30, 2019