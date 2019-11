Η ολική ανατροπή που πέτυχε η Τότεναμ εις βάρος του Ολυμπιακού στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης (26/11) γυρνώντας από το 0-2 και θριαμβεύοντας τελικά με 4-2 έγινε φυσιολογικά αντικείμενο συζήτησης σε όλο το Νησί.

Ανάμεσα στις πανηγυρικές αναρτήσεις εμφανίστηκε και μία του λογαριασμού “Goal” στο Τwitter, που είναι από τους πιο διάσημους βρετανικούς λογαριασμούς που αφορούν τον σχολιασμό ποδοσφαιρικών αγώνων. Η ανάρτηση γράφει στη λεζάντα: “Tότεναμ – Ολυμπιακός 4-2. Ο Ζοσέ Μουρίνιο κερδίζει τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα ως προπονητής της Τότεναμ.”

Από κάτω υπήρχε μία φωτογραφία η οποία απεικόνιζε τον πετεινό που φέρουν στο σήμα τους οι “σπερς” να έχει στο ράμφος του το στεφάνι που φοράει ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος στο σήμα του Ολυμπιακού… Αν μη τι άλλο οι Άγγλοι εκτός από φλεγματικό χιούμορ, είχαν και έμπνευση σε αυτή την περίπτωση.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 4-2 Olympiakos 🇬🇷

Jose Mourinho wins his first home match as manager 🙌#TOTOLY pic.twitter.com/0nrM3UNaKu

