Τότεναμ – Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μαρτίνς για το ματς του Λονδίνου

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι του με την Τότεναμ, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τους “ερυθρόλευκους” με τριάδα στα χαφ (Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη, Καμαρά), αφήνοντας τον Βαλμπουενά στον πάγκο και τους Μασούρα – Ποντένσε στις πτέρυγες.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Τσιμίκας, Μεριά, Σεμέδο, Ομάρ, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Αραμπί

Τότεναμ (Ζοζέ Μουρίνιο): Γκασανίγκα, Οριέ, Αλντερβάιρελντ, Σάντσες, Ρόουζ, Ντάιερ, Γουίνκς, Άλι, Μόουρα, Σον, Κέιν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τότεναμ! / The line-up for today's match against @SpursOfficial ! 🔴⚪️ #Olympiacos #UCL #THFCOLY #THFC #Tottenham #Football #LineUp pic.twitter.com/JQ7kskeRoA

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2019