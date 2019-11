Τότεναμ – Ολυμπιακός, Μουρίνιο: “Έχω παίξει αντίπαλος με μερικές καλές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός”

“Δώστε μου χρόνο να αναπτύξω τις ιδέες μου και δεν θα έχουμε πρόβλημα να παίξουμε εναντίον οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη”, τόνισε ο Ζοζέ Μουρίνιο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της Τότεναμ, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο “Special one” αναφέρθηκε στην παρουσία των Πορτογάλων προπονητών στην Ελλάδα, τους αγώνες που έδωσε στο παρελθόν κόντρα σε ελληνικές ομάδες, ενώ τόνισε πως σέβεται τον Ολυμπιακό σαν ομάδα κι όχι για κάποιον του παίκτη.

Τα όσα είπε ο Ζοζέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τον Ολυμπιακό:

Για το ότι επιστρέφει στο Champions League: «Αγαπώ την διοργάνωση όπως όλοι στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που όλοι ονειρεύονται να κερδίσουν. Έχουμε δύο παιχνίδια για να προκριθούμε και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά».

Για την πρώτη θέση του ομίλου: «Πρέπει να προκριθούμε πρώτα, αυτός είναι ο σκοπός μας. Δώστε μου χρόνο να αναπτύξω τις ιδέες μου και δεν θα έχουμε πρόβλημα να παίξουμε εναντίον οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε κανέναν».

Για το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας: «Αν κερδίσουμε στο πρώτο μου παιχνίδι εντός έδρας είναι πολύ σημαντικό. Το γήπεδό μας είναι το καλύτερο στον κόσμο και έχουμε εκπληκτική υποστήριξη από τον κόσμο, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να προκριθούμε».

Για το ότι ο Ζλάταν είναι ελεύθερος: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση… Δεν θα ήταν λογικό ν’ ασχοληθώ με τον Ζλάταν από τη στιγμή που έχω τον καλύτερο επιθετικό στην Αγγλία και είναι στο ρόστερ μας ο Χάρι Κέιν».

Για τον Ολυμπιακό και τους αρκετούς Πορτογάλους προπονητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα: «Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τον Ολυμπιακό, ωστόσο έχω παίξει αντίπαλος με μερικές καλές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ιστορία ως Πορτογάλοι προπονητές στην Ελλάδα και όχι μόνο αναφορικά με την Εθνική ομάδα: Πεσέιρο, Φερνάντο Σάντος, όλοι πέρασαν από εκεί. Αυτή τη στιγμή οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν Πορτογάλους προπονητές (Πέδρο Μαρτίνς και Αμπέλ Φερέιρα). Τους ακολουθώ, αλλά δεν ήξερα ότι πρόκειται να τεθούν αντιμέτωποι, επομένως δεν τους αντιμετωπίζω με αυτή την στόχευση.

Εμείς κάναμε την προεργασία μας. Σέβομαι τον Ολυμπιακό ως ομάδα και όχι για κάποιο συγκεκριμένο παίκτη -και θα ήταν καλό για αυτούς αν μιλούσα μόνο για τους Πορτογάλους παίκτες- επικεντρώνομαι σε όλη την ομάδα του. Στην Αθήνα δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, δεν περιμένω ένα εύκολο παιχνίδι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να παίξουμε καλά. Το κάναμε για 45 λεπτά απέναντι στην Γουέστ Χαμ και ελπίζω ότι αύριο (Τρίτη) θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα».

