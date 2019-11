Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τη μπλε εμφάνιση κόντρα στην Τότεναμ απόψε (26/11, 22:00) στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, όπως αποκάλυψε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media η ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φορέσει μόνο άλλη μία φορά τη μπλε φανέλα φέτος στη φάση των ομίλων και ήταν για την 2η αγωνιστική όταν ηττήθηκε στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (3-1). Ο Ζοσέ Σα που κάτσει κάτω από τα δοκάρια θα φορέσει την πορτοκαλί εμφάνιση.

Δείτε τη φανέλα του Ολυμπιακού για το ματς με την Τότεναμ

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 🔴⚪️👊🏻⚽️

