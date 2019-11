Τότεναμ – Ολυμπιακός: Χωρίς Λοβέρα στο Λονδίνο – Η “ερυθρόλευκη” αποστολή

Με τους Ελαμπντελαουϊ και Αβραάμ Παπαδόπουλο να μπαίνουν και πάλι στις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς, αλλά χωρίς τον Λοβέρα θ΄ αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το Λονδίνο, ενόψει της αναμέτρησης με την Τότεναμ, για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Να θυμίσουμε ότι ο Ελαμπντελαουί πήρε… ανάσες από τα συνεχόμενα ματς και δεν αγωνίστηκε στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έλειψε λόγω της αποβολής του στην Ξάνθη.

Απ’ την άλλη, ο Μάξι Λοβέρα έμεινε εκτός επιλογών, όπως και οι… συνήθεις ύποπτοι Λεονάρντο Κούτρης και Χιλάλ Σουντανί, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Γκασπάρ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο και Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τότεναμ! / The squad players selected ahead of the match against @SpursOfficial ! 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #THFCOLY #THFC #Tottenham #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/j60C3X4Blx

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 24, 2019