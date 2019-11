Τότεναμ: Σόου από Μουρίνιο πριν τον Ολυμπιακό! “Έμαθα και τώρα θα κάνω… νέα λάθη” – videos

Με ένα φοβερό “σόου” ξεκίνησε την παρουσία του στην Τότεναμ, επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, ο Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς είχε… όρεξη στη συνέντευξη Τύπου.

Δεν δίστασε έτσι να ρίξει… κορυφαίες ατάκες για την απόλυσή του από την Τσέλσι, τα λάθη που έκανε στις προηγούμενες ομάδες του, αλλά και τους στόχους της Τότεναμ.

Για τον Ποτσετίνο: «Ο Μαουρίσιο ξέρει ότι τα έδωσε όλα και φεύγει με άσχημο συναίσθημα αλλά γνωρίζοντας ότι έκανε τρομερή δουλειά. Θα είναι πάντα καλοδεχούμενος εδώ».

Για το πόσο χαίρεται για τις εξελίξεις: «Δε χαμογελάω επειδή έχουμε ματς σε δύο μέρες και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά βαθιά μέσα μου είμαι πραγματικά χαρούμενος και κάθε λεπτό που περνάει συνειδητοποιώ ότι η απόφαση μου είναι σωστή. Είναι ένα σπουδαίο κλαμπ με οργάνωση και δομή».

Για τους παίκτες του: «Είπα στους παίκτες ότι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ είναι αυτοί. Προσπάθησα να αποκτήσω κάποιους από αυτές σε άλλες ομάδες, κάποιους άλλους δεν προσπάθησα γιατί ήξερα ότι είναι αδύνατο. Αυτά δεν τα λέω τώρα, τα λέω εδώ και χρόνια»

Για τις αλλαγές που θα κάνει: «Είμαι εδώ για να σεβαστώ τη βάση της δουλειάς που έγινε επί πέντε χρόνια, είναι ανανέωση όχι αλλαγή. Είμαι εδώ για να καταλάβω για ποιο λόγο τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά τον τελευταίο χρόνο. Δεν είμαι εδώ για να προκαλέσω μπέρδεμα, θα είμαι πολύ προσεκτικός».

Για το ρόστερ: «Δε χρειάζομαι παίκτες, είμαι χαρούμενος με αυτούς που έχω και απλά χρειάζομαι χρόνο μαζί τους. Τους ξέρω καλά αντιμετωπίζοντας τους, αλλά ποτέ δεν τους ξέρεις πολύ καλά».

Για το πώς θα αλλάξει την Τότεναμ: «Κάθε φορά που αλλάζει ο προπονητής στη διάρκεια της σεζόν, είναι επειδή η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν είναι εύκολο. Αλλά η δυναμική του κλαμπ και της ομάδας είναι τεράστια, είμαι πολύ χαρούμενος. Εχω μια σπουδαία δουλειά στα χέρια μου, πρέπει να είμαι ισορροπημένος. Δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα σε τέσσερις μέρες. Δεν είναι θέμα του δικού μου αποτυπώματος, είναι θέμα σταθερότητας που πρέπει να νιώσουν οι παίκτες. Θα δούμε».

Για το αν βελτιώθηκε όλο αυτό το διάστημα που έμεινε εκτός πάγκων: «Νομίζω πως βελτιώθηκα. Πάντα σκεφτόμουν ότι αυτοί οι 11 μήνες δεν ήταν χάσιμο χρόνου. Είχα χρόνο να σκεφτώ, να αναλύσω, να προετοιμαστώ, να προλάβω πράγματα. Ποτέ δε χάνεις το DNA σου, την ταυτότητα σου, είσαι αυτό που είσαι, τα καλά και τα άσχημα πράγματα. Μη με ρωτήσετε ποια ήταν τα λάθη αλλά συνειδητοποίησα ότι έκανα λάθη και δεν είμαι εδώ για να κάνω τα ίδια. Θα κάνω νέα λάθη, αλλά όχι τα ίδια. Είμαι ήρεμος, με κίνητρο και έτοιμος και νομίζω πως οι παίκτες το ένιωσαν αυτό σε αυτές τις δύο μέρες. Το θέμα είναι η Τότεναμ, όχι εγώ. Στη ζωή περνάς περιόδους και αυτή η περίοδος δεν είναι για μένα, είναι για το κλαμπ, τους παίκτες και τους οπαδούς. Και είμαι εδώ για να τους βοηθήσω».

Για τη δήλωση του όταν ήταν στην Τσέλσι ότι ποτέ δε θα πήγαινε στην Τότεναμ: «Αυτά τα είχα πει πριν απολυθώ. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οταν έπαιζε ο πατέρας μου, οι παίκτες έπαιζαν 15-20 χρόνια στην ίδια ομάδα. Στην κοινωνία τώρα όλα είναι γρήγορα, ακόμη και οι σχέσεις, οι παίκτες κουράζονται μεταξύ τους, με τον προπονητή… Πήγα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ελεύθερη καρδιά και μυαλό, αγάπησα τους οπαδούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν στο κλαμπ. Τώρα είμαι στην Τότεναμ και δεν υπάρχει μεγαλύτερος οπαδός της από μένα στον κόσμο. Κανείς δε θέλει περισσότερο από μένα να νικήσει η Τότεναμ».

