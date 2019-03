Τραυμάτισε τον Μέσι ο Ράμος! Έξαλλος ο Αργεντινός της Μπαρτσελόνα – videos

Το «σκληρό» παιχνίδι του Σέρχιο Ράμος, είχε αυτή τη φορά… αποδέκτη τον Λέο Μέσι στο κλάσικο ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντινό να τραυματίζεται μάλιστα από μία αγκωνιά του αρχηγού των «μερένγκες».

Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν με 1-0 στο ημίχρονο μέσα στο Μπερναμπέου και τα νεύρα ήταν τεντωμένα για τους παίκτες της Βασίλισας, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να έχει δύο… χτυπήματα στον αρχηγό της ομάδας του Βαλβέρδε.

Σε ένα από αυτά μάλιστα, μάτωσε τον αντίπαλό του με «ύπουλη» αγκωνιά, ενώ νωρίτερα ένα τάκλιν του είχε φέρει τις έντονες διαμαρτυρίες από όλη τη Μπαρτσελόνα, με τον Μέσι να είναι έξαλλος.

Sergio Ramos with a nasty to elbow to Messi in tonight’s #ElClasico #HalaMadrid pic.twitter.com/q7lypjUqP4

This foul on #Messi from #Ramos was very deliberate!

How could the #ref miss this? #ElClásico pic.twitter.com/ZHmIFOsWAq

— #BARCA❤ MESSI❤CECILIA (@Cecilia62697503) March 2, 2019