Μπορεί ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στη Γιουβέντους, ωστόσο στην Ιταλία ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείται ήδη παίκτης της «Μεγάλης Κυρίας».

Μερικά καταστήματα ξεκίνησαν ήδη να πωλούν φανέλες της ιταλικής ομάδας με το όνομα του Πορτογάλου σούπερ σταρ. Προφανώς και δεν πρόκειται για την επίσημη παρουσίαση από πλευράς Γιουβέντους, ωστόσο η κίνηση αυτή αποτελεί δείγμα του πόσο προχωρημένη είναι η υπόθεση του Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται τις βαλίτσες του για Τορίνο.

Is Ronaldo heading to Turin? His jerseys are selling there already 🤔 pic.twitter.com/3cqi5JBYCd

