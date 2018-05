Σε μία «μαγική» βραδιά για τους φίλους της στο Καμπ Νόου, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το ευρύ 5-1 της Βιγιαρεάλ και έκανε ένα ακόμη «βήμα» για το ιστορικό αήττητο πρωτάθλημά της.

Οι «μπλαουγκράνα» είδαν τους παίκτες της Βιγιαρεάλ να τους υποδέχονται με pasillo στο γήπεδο, αλλά αυτό δεν τους σταμάτησε ούτε λεπτό όταν ξεκίνησε το ματς.

Με τον Ντεμπελέ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να σκοράρει δις και τους Κοουτίνιο, Παουλίνιο και Μέσι να βρίσκουν επίσης δίχτυα στο ματς, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη με 5-1 κόντρα στη Βιγιαρεάλ.

Απόλυτη αποθέωση στο ματς για τον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδας, προσέφερε κάποιες μαγικές στιγμές και την ασίστ στο γκολ του Μέσι.

Football will miss these Iniesta and Messi moments…

