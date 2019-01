“Τρένο” η Γιουνάιτεντ του Σόλσκιερ! “Καθάρισε” και το ντέρμπι με την Τότεναμ – videos

Με τον Πογκμπά να εκθέτει σε κάθε αγώνα τον Ζοζέ Μουρίνιο με την απόδοσή του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μετατραπεί σε “τρένο” στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού πέτυχε την 5η σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, με τον Σόλσκιερ στον πάγκο, επικρατώντας στο ντέρμπι με την Τότεναμ με 1-0.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα κόντρα στην ομάδα του Ποκετίνο και χρειάστηκαν ένα εκπληκτικό ματς από τον Ντε Χέα (11 επεμβάσεις) για να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα.

Τα κατάφεραν όμως και με το γκολ του Ράσφορντ από το 44ο λεπτό, μετά από μία ακόμη ασίστ του Γάλλου πρωταθλητή Ευρώπης, πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, που τους φέρνει στην 5η θέση του πρωταθλήματος, ισόβαθμους με την Άρσεναλ.

What a pass from Pogba… WHAT A PASS!!! Rashford 1-0 HT pic.twitter.com/x14mle8lTn

— 🔱 (@RooneyI0) January 13, 2019