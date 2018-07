Με μεγάλη δόση χιούμορ, η Σεντ Ετιέν αποφάσισε να «τρολάρει» την Πάρις Χίλτον και την ανάρτηση της διάσημης κληρονόμου και celebrity στα social media, απαντώντας επιδεικτικά στην ερώτησή της.

Η Αμερικανίδα «ανέβασε» μία φωτογραφία της στο twitter, γράφοντας «πείτε μου κάτι που δεν ξέρω», για να πάρει την… πληρωμένη απάντηση της γαλλικής ομάδας. «Έχουμε κατακτήσει δέκα παραπάνω τίτλους στη Ligue 1 από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη Γαλλία», έγραψε κάτω από το post της, ο επίσημος λογαριασμός της Σεντ Ετιέν, για να γνωρίσει την αποθέωση των χρηστών.

We won 10 Ligue 1 titles, more than any other club. https://t.co/EMYbs6mCG1

— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) July 4, 2018