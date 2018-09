Τρομερή ιστορία με τον Καντέ! Έχασε το τρένο και… άραξε σε σπίτι αγνώστων – video

Μπορεί να είναι πια δύο φορές πρωταθλητής Αγγλίας, αλλά και κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική Γαλλίας, όμως παραμένει ένας απλός άνθρωπος. Ο λόγος για τον Ενγκολό Καντέ, που δεν απέρριψε την πρόταση φαν του, να… αράξει σπίτι τους.

Ο κορυφαίος κεντρικός μέσος της Τσέλσι ήθελε να ταξιδέψει με τρένο για το Παρίσι μετά τον αγώνα της ομάδας του στο Κάρντιφ, αλλά άργησε να φτάσει στο σταθμό και έχασε το δρομολόγιο, γεγονός που δημιούργησε μία απίθανη ιστορία. Ο Γάλλος κατευθύνθηκε σε ένα τζαμί για να προσευχηθεί και περάσει την ώρα του, αλλά εκεί κάποιοι οπαδοί τον αναγνώρισαν και του πρότειναν να πάει σπίτι τους.

Ο Καντέ αποδέχτηκε μάλιστα την πρόσκληση και πήγε μαζί τους, για να παίξουν video games και να παρακολουθήσουν αθλητικές εκπομπές, όπως σημειώνει το Sportbible, το οποίος έφερε στο «φως» και τις αναρτήσεις των οπαδών, που αποθέωσαν τον Γάλλο παικταρά για την απλότητά του.

N'golo Kante missed his train home, so he decided to find the local mosque to pray. 🙏

He got chatting to a fan, next minute he's at his house eating a curry and watching himself on MOTD! 😂https://t.co/ifAstaIijX

— SPORTbible (@sportbible) September 17, 2018