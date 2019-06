Απίστευτο σοκ για τον Άλβαρο Μοράτα, καθώς την ώρα που εκείνος αγωνιζόταν με την Εθνική Ισπανίας στα Νησιά Φαρόε, η σύζυγος και τα παιδιά του έζησαν στιγμές τρόμου μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Σύμφωνα με ισπανικά και αγγλικά ΜΜΕ, δύο ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στην πολυτελή οικεία του στη Μαδρίτη και απείλησαν την οικογένειά του, αλλά τελικά όλα κύλησαν ομαλά, με τους δύο άνδρες να παίρνουν τη «λεία» τους και να αποχωρούν χωρίς να πειράξουν κανέναν.

Πρόκειται πάντως, για ένα ακόμη περιστατικό ληστείας σε σπίτι ποδοσφαιριστή στην Ισπανία με τους κακοποιούς να «στοχεύουν» τις οικείες τους, όταν αυτοί αγωνίζονται εκτός έδρας, ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα βρίσκεται μέσα σε αυτά.

Armed robbers raid Alvaro Morata's home while his wife and children were insidehttps://t.co/I0zHmPmjZ0 pic.twitter.com/6kSVIi7UDz

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 9, 2019