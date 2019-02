Τσακώθηκε με αστυνομικό στο κόρνερ! Δεν είχε χώρο για την εκτέλεση – video

Το συγκεκριμένο… θέμα προκύπτει συνήθως σε γήπεδα που η εξέδρα είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, με εμπλεκόμενους παίκτες και φωτορεπόρτερ. Το πρόβλημα λύνεται με ηρεμία -και συνήθως με χαμόγελα- με την μετακίνηση των δεύτερων σε σημείο όπου δεν εμποδίζουν.

Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Μάουρο Μπογάδο της Σαν Μαρτίν τσακώθηκε με έναν από τους αστυνομικούς, αφού -στην προσπάθεια του να εκτελέσει ένα κόρνερ- θεώρησε πως δεν είχε αρκετό χώρο!

Ο παίκτης λοιπόν ζήτησε από τον αστυνομικό να μετακινηθεί, εκείνος αρνήθηκε κι έτσι υπήρξε ένταση μεταξύ τους -αλλά και κάποια σπρωξίματα- με τον διαιτητή να παίζει τον ρόλο του… πυροσβέστη και να λύνει την παρεξήγηση.

BIZARRE SCENES in Argentina during the Newell's Old Boys and San Martin match.

The police refused to move to allow Mauro Bogado to take the corner properly!

Incredible stuff. pic.twitter.com/zOSr9u3r6D

— NASA Football Podcast (@NASAPodcast) February 26, 2019