Η νέα ήττα της Γουότφορντ έφερε τον αποκλεισμό της ομάδας στο Κύπελλο Αγγλίας και την “έκρηξη” των απογοητευμένων οπαδών της, που τα… έχωσαν στους παίκτες.

Κάποιοι από τους παίκτες της Γουότφορντ όμως δεν πήραν με καλό μάτι τη συμπεριφορά των οπαδών της ομάδας, τη στιγμή που πήγαν να τους χειροκροτήσουν στην εξέδρα του “Σεντ Μέρις”.

Κάποιοι από τους παίκτες του Χάβι Γκράθια δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους. Ανάμεσα τους και ο Χοσέ Χολέμπας. Μάλιστα, ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού πλησίασε την εξέδρα και δείχνοντας έναν οπαδό του ζητούσε να.. κατέβει κάτω, για να τα πουν από κοντά!

Watford fans and players exchanging words after their loss at Southampton today. (Via @fc_watford) pic.twitter.com/wFDvYlemE3

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) January 27, 2018