Τσέλσι – ΠΑΟΚ: Ψάχνει ένα… θαύμα στο Europa League

Το τελευταίο του χαρτί στους ομίλους του Europa League παίζει απόψε ο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο “Στάμφορντ Μπριτζ” του Λονδίνου, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά τις δυο ήττες της από την Βίντι, ο ΠΑΟΚ έχασε το πλεονέκτημα που είχε και τώρα ελπίζει σε καλό αποτέλεσμα απέναντι στο “θηρίο” του ομίλου, αλλά και να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την Ουγγρική ομάδα, που αγωνίζεται νωρίτερα στην έδρα της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (19:55).

Η αγγλική ομάδα είναι το εύλογο φαβορί της αναμέτρησης, αλλά ο ΠΑΟΚ -στον 41ο αγώνα του στην φάση ομίλων της διοργάνωσης– θα προσπαθήσει να… αποδράσει από το Λονδίνο, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα που θα “κατέβει” στον αγωνιστικό χώρο με πολλές αλλαγές στη σύνθεση της. Η Τσέλσι δεν υπολογίζει στους Αζάρ, Μόουζες αλλά δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για προβλήματα απουσιών όταν σε ένα τέτοιο ρόστερ υπάρχουν πολλές και ακριβές εναλλακτικές επιλογές.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2018