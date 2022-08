Η Τσέλσι φέρεται έτοιμη να τινάξει τα λιμνάζοντα νερά της μεταγραφικής περιόδου, εξετάζοντας να φέρει στο Λονδίνο από την Μπαρτσελόνα τους Ομπαμεγιάνγκ, Ντε Γιονγκ και Ντεπάι.

Η Τσέλσι υπό τη διοίκηση του μεγιστάνα Τοντ Μπόλι είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε Αγγλία και Ευρώπη ενισχύοντας τον Τόμας Τούχελ με προσθήκες που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Λονδίνου είναι έτοιμη να συζητήσει με την Μπαρτσελόνα για την επίτευξη ενός ηχηρού μεταγραφικού deal, θέλοντας να κάνει δικούς της τον Πιερ Ερίκ Ομπαμεγιάνγκ, Φρένκι Ντε Γιόνγκ και Μέμφις Ντεπάι.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, με την έλευση στη Βαρκελώνη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν θα έχει στη Μπαρτσελόνα φανέλα βασικού.

Την ίδια ώρα ο Ντε Γιόνγκ δεν δέχεται να συνεχίσει στη Μπαρτσελόνα με 50% μείωση στο μισθό του που του προτάθηκε, απορρίπτοντας προς το παρόν και την προοπτική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του, λόγω της μη συμμετοχής της στο Champions League.

Από την άλλη, οι σχέσεις του Ντεπάι με την διοίκηση των μπλαουγκράνα είναι σε τεντωμένο σχοινί, με τον Ολλανδό να φαντάζει φευγάτος από την Βαρκελώνη.

Με δεδομένο τα οικονομικά προβλήματα της Μπαρτσελόνα, είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι η πώληση και των τριών παικτών στη Τσέλσι θα αποσυμπίεζε σε σημαντικό βαθμό τον προϋπολογισμό των μπλαουγκράνα.

