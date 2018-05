Τζέραρντ και με τη… βούλα στη Ρέιντζερς!

Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στίβεν Τζέραρντ. Η ομάδα της Σκωτίας θα αποτελέσει τον πρώτο επαγγελματικό σταθμό στην προπονητική καριέρα του παλαίμαχου άσου της Λίβερπουλ.

Βοηθός του Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς, θα είναι ο Γκάρι Μακάλιστερ, που υπήρξε συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ από το 2000 έως το 2002.

Ο 37χρονος Τζέραρντ, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από τα γήπεδα επέστρεψε στη Λίβερπουλ και ανέλαβε επικεφαλής των τμημάτων υποδομής του συλλόγου θα αναλάβει το δύσκολο έργο να “σπάσει” την κυριαρχία της Σέλτικ και να επαναφέρει τη Ρέιντζερς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά το 2011.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I

