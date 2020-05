Ο 5ος τελικός του ΝΒΑ το 1997 μεταξύ των Μπουλς και των Τζαζ έμεινε στην ιστορία ως το «flue game» του Μάικλ Τζόρνταν. Ο «M.J» έφαγε μια πίτσα στην Γιούτα, μέσα σε λίγες ώρες «αρρώστησε» αλλά κατάφερε να αγωνιστεί και να διαλύσει τον αντίπαλο των Σικάγο Μπουλς.

Η συγκεκριμένη ιστορία βρήκε το… χώρο της και στο ντοκιμαντέρ του ESPN «The Last Dance», έγινε αναφορά στο περιβόητο παιχνίδι του ’97 με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον προσωπικό του γυμναστή να το ονομάζουν «το παιχνίδι της τροφικής δηλητηρίασης».

Το ESPN έριξε φως στην υπόθεση μέσω του «Last Dance», καθώς στα τελευταία επεισόδια έγινε αναφορά στο περιβόητο παιχνίδι του ’97. Μάλιστα, ειπώθηκε πως δεν ήταν το «παιχνίδι της ασθένειας», αλλά το «παιχνίδι της τροφικής δηλητηρίασης».

Μάλιστα, ο Τιμ Γκρόβερ τόνισε πως αυτή τη μια πίτσα την πήγαν στο ξενοδοχείο κάποιοι περίεργοι άνθρωποι, τονίζοντας πως στη συνέχεια είχε ένα κακό προαίσθημα.

Ο Τζόρνταν έφαγε όλη την πίτσα μόνος του, ένιωσε έντονες στομαχικές διαταραχές και έκανε συνέχεια εμετό. Παρόλα αυτά, ο «M..J» έβαλε 38 πόντους σε 44 λεπτά κόντρα στους Τζαζ και έδωσε τη νίκη στους Μπουλς (έκαναν το 3-2).

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ, του ESPN στις ΗΠΑ… σκάλισαν τη συγκεκριμένη υπόθεση και έφτασαν στον υπεύθυνο. Το «Fox Sports Radio» βρήκε τον άνθρωπο που έφτιαξε και παρέδωσε τη συγκεκριμένη πίτσα στον Τζόρνταν, ο οποίος ονομάζεται Κρεγκ Φάιτ.

Ο Φάιτ υπογράμμισε στη συνέντευξή του πως όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει κακό στον Τζόρνταν, αλλά και ήταν οπαδός των Μπουλς! Ο assistant manager εκείνη την εποχή στο Park City Pizza Hut του Σολτ Λέικ Σίτι μάλιστα εξήγησε πως τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιέγραψαν στο ντοκιμαντέρ.

«Ήρθαν και μου είπαν πως οι Μπουλς θέλουν πίτσα γιατί ήμουν ο μοναδικός φίλαθλος τους στην πιτσαρία. Με είχαν προσλάβει πριν 3-4 εβδομάδες και είπα ότι θα την φτιάξω εγώ την πίτσα. Ήθελε να πάρω εγώ την ευθύνη, δεν ήθελα να αφήσω κανέναν άλλον να το κάνει», ανέφερε στο Fox Sports Radio.

“Η ιστορία που ακούστηκε είναι για τα σκουπίδια, είναι ένα μάτσο μ@λ@κίες. Είπαν για πέντε άτομα, ενώ ήμασταν δύο. Δεν είχα καν πέντε άτομα στην πιτσαρία εκείνη την περίοδο” εξήγησε ο Γκρεγκ Φάιτ

«Είναι δύσκολο να πάθεις τροφική δηλητηρίαση, εκτός κι αν κάποιος προσθέσει κάτι στο φαγητό σου. Όμως, αυτό δεν συνέβη, γιατί είμαι σίγουρος πως η πίτσα δεν έφυγε ποτέ από τα χέρι μου. Φτιάχτηκε σωστά, ακολούθησα όλους τους κανόνες. Στην τελική, αυτό που ήθελα είναι να τους εντυπωσιάσω όλους. Να γίνω ο μάνατζερ του καταστήματος που ακολούθησε όλους τους κανόνες» τόνισε.

For the record….I made and delivered the famous pizza to MJ. There was only me and the driver and we were decked out in our official gear. Big company.