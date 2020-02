Ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, πρότεινε την αλλαγή του κανονισμού στο οφσάιντ και η πρότασή του αναμένεται να εξεταστεί από το Internationan Football Αssociation Board στις 29 Φεβρουαρίου.

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός της Άρσεναλ υποστηρίζει ότι ακυρώνονται υπερβολικά πολλά γκολ με τα σημερινά δεδομένα και το VAR, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση για τροποποίηση του κανονισμού ενόψει και του Euro 2020.

Σύμφωνα με την πρότασή του λοιπόν, έστω και ένα μέρος του επιτιθέμενου να καλύπτεται από αμυντικό, η φάση θα είναι ενεργή και δεν θα υπάρχει οφσάιντ.

Fifa's chief of global football development Arsene Wenger has suggested the offside rule could 'change a bit.'



More: https://t.co/emq3iv8foo pic.twitter.com/KmKBoTsDIR