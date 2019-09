UEFA Champions League, Ολυμπιακός – Τότεναμ: Η προπόνηση των «σπερς» στο «Καραϊσκάκης»

Η Τότεναμ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αυριανή της πρεμιέρα στους ομίλους του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό.

UEFA Champions League – Τότεναμ, Ποκετίνο: «Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό»

Οι παίκτες του Ποκετίνο βρέθηκαν στο “Γ. Καραϊσκάκης”, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Αργεντινού τεχνικού.

Δείτε πλάνα από την κάμερα των “σπερς”.

💪 Training begins at the Karaiskakis Stadium. #UCL ⚪ #COYS pic.twitter.com/sp6RJqhcNk

Final preparations for a new @ChampionsLeague campaign.#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/y86deE4a3P

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 17, 2019