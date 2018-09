UEFA: Εγκρίνεται τρίτη διοργάνωση! Οι πρώτες πληροφορίες

Την ένταξη ενός τρίτου ευρωπαϊκού διαγωνισμού, μετά το Champions League και το Εuropa League αποκάλυψε ο Αντρέα Ανιέλι, κατά τη γενική συνέλευση του ECA (Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων), υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχει δοθεί σχετική έγκριση από την UEFA.

“Εν αναμονή της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, δόθηκε πράσινο φως για την εισαγωγή μίας τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αυξάνοντας τη συμμετοχή συνολικά στην Ευρώπη των ομάδων σε 96 τη σεζόν 2021/22”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γιουβέντους.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:

"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN

— ECA (@ECAEurope) September 11, 2018