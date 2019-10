Βαριά “καμπάνα” για Ριμπερί! Η ενέργεια που έφερε την τιμωρία του – video

Με τρεις αγωνιστικές μακριά από τα γήπεδα θα “πληρώσει” ο Φραν Ριμπερί τα νεύρα του μετά την ήττα της Φιορεντίνα με 1-2 από τη Λάτσιο στην προηγούμενη αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα του είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και ο Γάλλος εξτρέμ διαμαρτυρήθηκε έντονα, σπρώχνωντας και τον επόπτη κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο.

Το γεγονός έφερε φυσικά ποινή αποκλεισμού στον έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα χάσει τα ματς με Σασουόλο, Πάρμα και Κάλιαρι, ενώ θα πρέπει να καταβάλλει και ποσό 20.000 ευρώ.

Oh dear…. Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv

— Val Migliaccio (@Val61) October 27, 2019