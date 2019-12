Ο Άρης Σοϊλέδης θρηνεί για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα (16/12), ενώ μία ημέρα νωρίτερα ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, που πλέον αγωνίζεται στη Στεάουα Βουκουρεστίου, είχε σκοράρει το πρώτο του γκολ μετά από τέσσερα χρόνια, στην αναμέτρηση με τη Βιτορούλ για το πρωτάθλημα Ρουμανίας, και είχε τρέξει στην κάμερα να του το αφιερώσει.

Ο 28χρονος αμυντικός αμέσως μετά την απώλειά του, συνέδεσε το τραγικό γεγονός με την επίτευξη του τέρματός του, γράφοντας φανερά συγκινημένος σε ανάρτησή του στο Instagram: “Μπαμπάκα μου… Κούκλε μου… Περίμενες να βάλω γκολ για να φύγεις ε;; Πάντα μου έλεγες να βάζω γκολ… Ελπίζω να έφυγες χαρούμενος ψυχή μου. Θα σε αγαπώ αιώνια και σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά”.

Δείτε το γκολ του Άρη Σοϊλέδη και την αφιέρωση στον πατέρα του το βράδυ της Κυριακής (15/12)

Really touching. Greek defender Soiledis (FCSB) scored his first goal after more than 4 years vs Viitorul last night. He went to the cameras to send a ‘heart’ message to his dad, who was watching at home. His dad passed away today. “I hope you died happy”, was Soiledis’ message. pic.twitter.com/f2AZKbELBO

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 16, 2019