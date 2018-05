Με τον Καρίμ Μπενζεμά να πετυχαίνει δύο γκολ και να εκμεταλλεύεται κάθε λάθος στην άμυνα των Βαυαρών, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το 2-2 από τη Μπάγερν και προκρίθηκε στον τελικό του Κιέβου, όπου θα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία με το τρίτο της σερί ευρωπαϊκό τίτλο.

Το «πάλεψε» η Μπάγερν, αλλά το αδιανόητο λάθος του Ούλραϊχ στο 46ο λεπτό του αγώνα, αποδείχθηκε μοιραίο για τους Βαυαρούς, που είδαν και πάλι την ομάδα του Ζιντάν, να τους αποκλείει από τη διοργάνωση.

Η Μπάγερν έβαλε «φωτιά» στο ματς με το… καλημέρα, αφού μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα, μετά από ωραία ομαδική ανάπτυξη και κακό διώξιμο του Σέρχιο Ράμος, έκανε το 0-1. Ο Κίμιχ ήταν αυτός που πήρε το «ριμπάουντ» μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ, άνοιξε το σκορ, όπως και στο πρώτο παιχνίδι του Μονάχου.

Το Μπερναμπέου «πάγωσε», όμως η Ρεάλ Μαδρίτης βγήκε στην επίθεση και σε μία από τις πρώτες καλές της ευκαιρίες κατάφερε να πετύχει και το γκολ της ισοφάρισης. Ο Μαρσέλο έκανε εξαιρετική προσπάθεια από αριστερά και η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι έπιασε στο «ύπνο» την άμυνα των Βαυαρών, με τον Μπενζεμά να κάνει εύκολα με κεφαλιά το 1-1, στο 11ο λεπτό.

Το γκολ της Ρεάλ, δεν άλλαζε όμως κάτι στην υπόθεση πρόκριση, αφού η Μπάγερν ήθελε και πάλι, ένα ακόμη τέρμα για να περάσει εκείνη στον τελικό. Έτσι συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ. Παραλίγο να το πετύχει μάλιστα, αλλά ο Λεβαντόφσκι δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Νάβας και ο Χάμες Ροντρίγκες σε κενή εστία δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Το ημίχρονο έκλεισε έτσι στο 1-1, με τους παίκτες του Χάινκες να ζητούν πέναλτι στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μαρσέλο μέσα στην περιοχή.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με απίθανο τρόπο. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού ο Ούλραϊχ, έκανε τη… γκάφα της χρονιάς, δίνοντας την ευκαιρία στη Ρεάλ να πάρει το προβάδισμα. Ένα κακό γύρισμα της μπάλας από τον Μπόατεγκ, «μπέρδεψε» τον τερματοφύλακα των Γερμανών και προσπαθώντας την τελευταία στιγμή να αποφύγει το «έμμεσο», άφησε τη μπάλα να περάσει μέσα από τα χέρια του, προσφέροντας το πιο εύκολο γκολ στην καριέρα του Μπενζεμά, για το 2-1 στο 46ο λεπτό.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 1, 2018